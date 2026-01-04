Мадуро привезли в антинаркотическое управление в Нью-Йорке

РИА Новости: кортеж с Мадуро прибыл в антинаркотическое управление в Нью-Йорке

На территорию штаб-квартиры антинаркотического управления в Нью-Йорке прибыл кортеж, предположительно, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

«В составе кортежа есть бронетранспорт. В небе кружат два вертолета. Журналисты не видели Мадуро», — передает агентство.

Как отмечается, для проезда кортежа власт Соединенных Штатов перекрыли движение машин и пешеходов в городе, а также расставили патрули из сотрудников силовых ведомств.

4 января самолет, предположительно, с Мадуро на борту приземлился в штате Нью-Йорк. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего власти США решат, где именно он с женой предстанет перед судом. МИД Венесуэлы в свою очередь запросил срочное заседание СБ ООН.

До этого вооруженные силы США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Подробнее — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали, что делал Мадуро во время захвата силами США.