В Бразилии назвали агрессию США в отношении Венесуэлы атакой на весь континент

Агрессия Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы стала атакой на суверенитет всего южноамериканского континента. Об этом заявил ТАСС депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони.

«Военная агрессия США в отношении Венесуэлы <...> создала серьезную угрозу мировой стабильности и суверенитету нашего континента», — подчеркнул парламентарий.

До этого в Иране назвали похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро его супруги государственным терроризмом со стороны Соединенных Штатов. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его жену. Их уже доставили в Нью-Йорк, там Мадуро предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles. Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент», а управлять Венесуэлой «до передачи власти» будут США. В ответ на это вице-президент страны Делси Родригес заявила, что Венесуэла «не будет ничьей колонией». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

