В Госдуме рассказали, нужно ли ограничивать рассрочку жилья от застройщиков

Ограничивать рассрочку от застройщика не нужно, но при этом важно, чтобы квартиры в рассрочку покупали платежеспособные люди. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства, в конце концов, может быть ситуация, когда тому, кто продает жилье в рассрочку, срочно нужны договора, которые позволяют говорить о том, что у него жильё продается. Он может взять кредит под эти договора и решать другие задачи», — заявил Аксаков.

В то же время депутат указал на то, что должно быть «очень жесткое» регулирование, связанное и с надбавками к цене жилья. По мнению парламентария, некоторые строители заявляют о том, что они в рассрочку продают жилье дешевле, чем в кредит. При этом на деле эта информация не подтверждается.

Аксаков также сообщил, что при продаже жилья в рассрочку необходимо, чтобы квартиры приобретали платежеспособные граждане. Таким образом, по его мнению, застройщики не будут иметь возможности забрать недвижимость, продав ее уже другому лицу.

