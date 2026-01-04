Марию Певчих переобъявили в розыск в России

Бывшего председателя совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) переобъявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

«Певчих Мария Константиновна… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен», — указано в базе данных полиции.

В мае 2023 года Певчих была внесена в реестр иностранных агентов в РФ. Тогда министерство юстиции РФ подчеркнуло, что она распространяла информацию, направленную на создание негативного образа России. Также она призывала к свержению действующей власти. В августе 2024 года Певчих была добавлена в список террористов и экстремистов в России.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих по обвинениям в организации экстремистского сообщества или участии в нем, дискредитации ВС РФ, вандализме, публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

В декабре 2025 года Краснодарский краевой суд отменил решение Усть-Лабинского районного суда по гражданскому спору о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя Олега Дерипаски с компанией Google LLC и Марией Певчих. До этого районный суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих.

Ранее суд обязал Певчих дать опровержение после ролика об РФПИ.