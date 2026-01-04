Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

ВВС Британии и Франции ударили по подземному складу оружия ИГ в Сирии

Франция и Британия нанесли удар по складу оружия ИГИЛ в Сирии
Reuters

Британия и Франция нанесли авиаудар по подземному складу оружия ИГ (ИГИЛ/«Исламское государство»; организация запрещена в России) в Сирии. Об этом заявило минобороны Соединенного Королевства.

В пресс-релизе сообщается, что подземный объект в горах к северу от Пальмиры обнаружили благодаря разведданным.

«Этот объект был занят боевиками ИГИЛ, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ», — говорится в публикации и отмечается, что гражданского населения там не было.

В тексте уточняется, что в ходе совместной с Францией операции истребители RAF Typhoon FGR при поддержке самолета-заправщика Voyager атаковали склад вечером 3 января. Для поражения ведущих к объекту туннелей они использовали управляемые бомбы Paveway IV. По предварительным данным, удар был успешным.

В конце декабря США атаковали позиции «Исламского государства» на севере Сирии. По данным CENTCOM, были поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков.

Операция стала ответом на нападение у Пальмиры 13 декабря, в результате которого американские военные и переводчик получили несовместимые с жизнью травмы. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию «местью» и пригрозил «врагам» США ее продолжением.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, к чему приведет удар США по Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556609_rnd_7",
    "video_id": "record::39b73a38-f0cc-4682-8c2e-83b34dcf216d"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+