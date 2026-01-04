ВВС Британии и Франции ударили по подземному складу оружия ИГ в Сирии

Франция и Британия нанесли удар по складу оружия ИГИЛ в Сирии

Британия и Франция нанесли авиаудар по подземному складу оружия ИГ (ИГИЛ/«Исламское государство»; организация запрещена в России) в Сирии. Об этом заявило минобороны Соединенного Королевства.

В пресс-релизе сообщается, что подземный объект в горах к северу от Пальмиры обнаружили благодаря разведданным.

«Этот объект был занят боевиками ИГИЛ, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ», — говорится в публикации и отмечается, что гражданского населения там не было.

В тексте уточняется, что в ходе совместной с Францией операции истребители RAF Typhoon FGR при поддержке самолета-заправщика Voyager атаковали склад вечером 3 января. Для поражения ведущих к объекту туннелей они использовали управляемые бомбы Paveway IV. По предварительным данным, удар был успешным.

В конце декабря США атаковали позиции «Исламского государства» на севере Сирии. По данным CENTCOM, были поражены около 70 целей, включая штабы, инфраструктуру и оружейные склады боевиков.

Операция стала ответом на нападение у Пальмиры 13 декабря, в результате которого американские военные и переводчик получили несовместимые с жизнью травмы. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию «местью» и пригрозил «врагам» США ее продолжением.

