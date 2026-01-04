Врач объяснил, как правильно играть в снежки, чтобы не сломать руку

Врачи-травматологи ежегодно фиксируют немало повреждений, полученных во время игры в снежки. О том, как играть в снежки без риска для здоровья, «Газете.Ru» рассказал эксперт телеканала «Доктор», врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Марк Алексанян.

По словам Алексаняна, зимние игры связаны с несколькими факторами риска. Прежде всего — это скользкая поверхность: лед, утоптанный снег, наст. Падение может привести к повреждению любой конечности или части тела, иногда требующему даже госпитализации.

«Но чаще всего мы фиксируем травмы, которые люди наносят себе сами — из-за отсутствия разминки и резких движений, — отмечает врач. — В основном страдает плечевой сустав, точнее — вращательная манжета плеча. Такие травмы редко бывают серьезными, но они причиняют боль и дискомфорт, ведь руками мы пользуемся постоянно».

Кроме плеча, в зоне риска оказываются пальцы и локтевой сустав — особенно если случайно удариться об лед или камень, спрятанный под снегом. Не стоит забывать и об обморожениях, если игра затягивается, а руки остаются мокрыми и холодными.

«Спину в снежках повреждают редко, — уточняет Алексанян. — Основная проблема — это неподготовленные плечи. Мы резко начинаем бросать, не разогревшись, да еще и делаем это технически неправильно».

Бросок снежка — это так называемое оверхенд-движение, когда рука проходит над линией плеча. Если не владеть техникой, легко перегрузить сустав. Кисть страдает реже, но и здесь есть опасности: резкий захват снега с земли, удар пальцами о лед или камень, ушибы и даже переломы.

Объяснить биомеханику броска словами сложно, но базовые принципы помогут снизить риск травм.

«Вес тела должен переноситься, — говорит Алексанян. — Примите боевую стойку: опорная нога сзади, вторая — впереди. Рука, которой бросаете, должна быть со стороны опорной ноги. Весь бросок начинается с толчка ногой, затем разворачивается корпус, и уже по инерции включается плечо, предплечье и кисть. Они работают как «боек» — не главная сила, а завершающее звено».

Проще говоря, сила броска идет от ног, а не от руки. Так нагрузка распределяется равномерно, и риск повредить плечо или локоть снижается.

«Плотный снежок, а тем более снежок со льдом внутри — это уже почти снаряд, — предупреждает травматолог. — Он может попасть в голову, в глаз, разбить нос, вызвать рассечение. Голова в такой игре защищена хуже всего — только шапкой, а тело обычно прикрыто пуховиком или толстой курткой, которые амортизируют удар».

Врач советует не увлекаться лепкой твердых снежков, особенно если в игре участвуют дети. Цель зимней забавы — веселье, а не нанесение травм.

«Разминка обязательна! — подчеркивает Алексанян. — Достаточно вспомнить школьный комплекс упражнений: покрутить плечами, локтями, кистями, сделать несколько приседаний, наклонов. По 10-15 раз, без фанатизма, чтобы суставы «проснулись» и начали нормально функционировать».

Особое внимание стоит уделить плечевому и локтевому суставам — именно они берут на себя основную нагрузку при броске.

«Любое кровотечение — уже повод обратиться в травмпункт, — говорит врач. — Также тревожными сигналами будут: длительная боль, отек, ограничение подвижности в суставе, синяк, который быстро растет. Если ударились головой и чувствуете тошноту, головокружение — это может быть сотрясение. Лучше перестраховаться».

В легких случаях — например, при ушибе — можно приложить холод, дать покой конечности. Но если боль не проходит за день-два, консультация специалиста необходима.

«Самое главное — помнить, что это игра, а не соревнование, — напоминает Алексанян. — Не нужно никому ничего доказывать, особенно если играете с детьми. Цель — повеселиться, улыбнуться, а потом здоровыми и радостными вернуться домой, выпить теплого чаю и порадоваться зиме».

Врач рекомендует: не кидать снежки с близкой дистанции, избегать бросков в голову, не играть на обледенелой поверхности, следить, чтобы под снегом не было камней или льда, одеваться тепло, но так, чтобы одежда не сковывала движения.

Зимние игры — прекрасный способ провести время на свежем воздухе, но даже у такой безобидной забавы, как снежки, есть свои правила безопасности. Достаточно размяться перед игрой, освоить базовую технику броска и не забывать, что главное — это удовольствие, а не победа любой ценой. Тогда снежная битва останется веселым воспоминанием, а не причиной визита в травмпункт.

«Зима — время радости, а не травм, — заключил Алексанян. — Играйте с умом, берегите себя и близких, и пусть эта зима запомнится только счастливыми моментами».

