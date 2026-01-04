Размер шрифта
В Иране назвали похищение Мадуро государственным терроризмом

Глава МИД Ирана Аракчи назвал похищение Мадуро государственным терроризмом
Asad/Global Look Press

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес является государственным терроризмом со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонного разговора с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Иваном Хилем.

«Глава МИД нашей страны, решительно осудив военную агрессию США в отношении Венесуэлы, а также похищение законного президента этой страны и его супруги, назвал (действия США – прим. ред.) примером государственного терроризма и открытым нападением на суверенитет и народную волю венесуэльцев», — заявил Аракчи.

4 января стало известно, что Кортеж, предположительно, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заезжает на территорию штаб-квартиры антинаркотического управления в Нью-Йорке. До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что ВС США доставят Мадуро сначала в Нью-Йорк, после чего американские власти решат, где именно он с женой предстанет перед судом. В свою очередь МИД Венесуэлы запросил срочное заседание СБ ООН.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В результате атаки не удалось спасти по меньшей мере 40 человек. Подробнее — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее российский сенатор Пушков назвал причину удара США по Венесуэле.

