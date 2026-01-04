В Швейцарии установили личности 8 из 40 жертв пожара на курорте

Полиция Швейцарии идентифицировала восемь погибших в пожаре на курорте

Полиция идентифицировала восемь жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщает RTS.

В материале уточняется, что все они граждане республики. Правоохранители установили личности четырех женщин в возрасте 24, 22, 21 и 16 лет, а также четырех мужчин, двум из которых 18 лет, а остальным — 21 и 16. Их тела передали семьям.

По последним данным, из-за переполненных швейцарских больниц 35 пациентов с тяжелыми ожогами перевели в медицинские учреждения других страны Европы.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали «Газете.Ru» об ударе США по Венесуэле.