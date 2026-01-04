Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Швейцарии установили личности 8 из 40 жертв пожара на курорте

Полиция Швейцарии идентифицировала восемь погибших в пожаре на курорте 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27556531_rnd_5",
    "video_id": "record::e54d3d0d-d321-4590-bdf9-b50e5321212f"
}

Полиция идентифицировала восемь жертв пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщает RTS.

В материале уточняется, что все они граждане республики. Правоохранители установили личности четырех женщин в возрасте 24, 22, 21 и 16 лет, а также четырех мужчин, двум из которых 18 лет, а остальным — 21 и 16. Их тела передали семьям.

По последним данным, из-за переполненных швейцарских больниц 35 пациентов с тяжелыми ожогами перевели в медицинские учреждения других страны Европы.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. Работавший на месте ЧП медик признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали «Газете.Ru» об ударе США по Венесуэле.
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+