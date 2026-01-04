Аэропорт Тамбова приостановил полеты

В Тамбове временно ограничили работу аэропорта Донское для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке полетов в воздушной гавани опубликован в 3:39.

Накануне вечером аналогичные меры были приняты в столичном Внуково и подмосковном Жуковском.

На этом фоне количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20. В 1:30 мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Москву с вечера 3 января попытался атаковать 21 дрон. Первый налет был зафиксирован в 19:37. БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

