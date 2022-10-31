Поставки растительных масел из России выросли почти на треть за девять месяцев

Экспорт растительных масел из России в период с января по сентябрь 2022 года вырос почти на треть (29%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минсельхоза.

«По итогам девяти месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%», — отметили в публикации.

По данным ведомства, наибольшую долю в поставках занимало подсолнечное масло, на которое пришлось 68% экспорта. Рапсовое и соевое масла заняли второе и третье место соответственно с результатом в 19% и 13%. При этом поставки рапсового масла в Китай за указанный период выросли более чем в два раза.

В Минсельхозе добавили, что регионами-лидерами по поставкам растительных масел стали Ростовская, Калининградская и Белгородская области.

13 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. Для этого есть все производственные предпосылки. По его словам, уровень самообеспеченности этой продукции в ближайшее время превысит 200%. Это более чем достаточно для удовлетворения потребностей жителей России.