Аналитик Демидов назвал текущий энергокризис окном возможностей для России

Глобальный энергокризис открывает для России «окно возможностей», так как можно наладить отношения с рядом стран для добычи ресурсов. Об этом «Ленте.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«В текущей ситуации Россия могла бы наводить мосты для сотрудничества: совместная добыча ресурсов и развитие внутреннего потребления на континентах, военное сотрудничество, сотрудничество в сфере образования. И тогда энергетический кризис стал бы окном возможностей для России и стран БРИКС», — отметил Демидов.

По его словам, если кризис произойдет в масштабах Латинской Америки, Азии и Африки, то он станет самым разрушительным за всю историю. При этом у Аргентины есть крупные месторождения газа. Мексика также вырабатывает 65% электроэнергии из газа, большая часть которого поставляется из США.

Он добавил, что Африка, хоть и обладает огромными запасами ресурсов, не может обеспечить потребности региона из-за отсутствия инфраструктуры. Поэтому со всеми этими странами можно наладить контакты для дальнейшего сотрудничества.

В середине октября председатель энергетической палаты Африки Энджей Аюк заявил, что Россия может сыграть лидирующую роль в развитии энергетики на континенте. По его словам, страны Африки планируют наращивать сотрудничество с Россией на фоне энергокризиса в Европе.