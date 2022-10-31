Interia: в Польше спрогнозировали крупнейшее снижение зарплат в Европе

В 2022 и 2023 году заработная плата в Польше снизится на рекордные 15,5%, что является крупнейшим снижением во всей Европе. Об этом сообщает портал Interia, ссылаясь на данные британской исследовательской компании ECA International.

По данным ECA International, в этом году зарплаты в Польше снизятся на 8,4%, а в следующем году стоит ждать снижения на 7,1%. Рекордное снижение заработной платы в реальном выражении является результатом прогнозируемой МВФ среднегодовой инфляции в 13,8%, самой высокой за 20 лет.

В компании отметили, что, несмотря на снижении реальных зарплат в Европе и в целом в мире, большая часть стран все-таки выдерживают инфляционное давление. При этом Польша продолжает бороться с менее оптимистичными прогнозами и куда хуже переживает текущий кризис.

По данным агентства, ситуация в азиатских странах находится на стабильном уровне из-за того, что этот регион несильно пострадал от инфляции. При этом зарплата в этом регионе в этом году выросла в среднем на 0,3%.

В конце августа издание Anadolu сообщало, что из-за высокой инфляции и дороговизны жизни в Европе, которые произошли вследствие спецоперации России на Украине, работники Великобритании, Германии, Испании и Нидерландов проводят постоянные забастовки.