Глава МИД Китая обвинил США в нарушении правил свободной торговли

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Aly Song/Reuters

Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, написало агентство РИА Новости.

«США ввели новые правила экспортного контроля в Китай, ограничили инвестиции в Китай, серьезно нарушив правила свободной торговли и нанеся серьезный ущерб законным правам и интересам Китая, это необходимо исправить», — сказал Ван И.

В начале октября стало известно, что американское министерство торговли внесло 31 китайскую компанию в списки предприятий, не заслуживающих доверия с точки зрения поставок технологической продукции.

В первой половине октября издание Tom's Hardware написало, что четыре ведущих компании, занимающихся оборудованием для производства микросхем, прекратили продажу новых инструментов и свернули услуги поддержки для китайской компании YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.).

Ранее 31 октября Ван И заявил, что Вашингтон должен прекратить попытки сдерживать и подавлять Пекин.

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