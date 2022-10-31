Посол Боцан-Харченко: Россия вошла в топ-5 партнеров Сербии по объемам торговли

close
100%
Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом
заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью агентству РИА Новости.

«По итогам января-сентября 2022 года Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии после ФРГ, КНР и Италии с $2,8 млрд товарооборота, выросли и экспорт, и импорт», — сказал посол России в Сербии.

По его словам, общие российские капиталовложения в Сербии достигли $5 млрд, из них 4,5 млрд приходятся на нефтегазовый сектор.

Ранее 31 октября посол Боцан-Харченко сообщил, что новый кабинет министров во главе с премьером Аной Брнабич продолжит отказываться от введения антироссийских санкций.

Тогда же он сказал, что отношения между Россией и Сербией не изменятся, несмотря на непризнание Белградом референдумов в Донбассе. По его словам, Москва считает лучшим вариантом развитие отношений со страной, сохраняющей свой суверенитет, чем с теми, кто безоговорочно придерживается линии Вашингтона и Брюсселя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть