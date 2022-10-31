Основавший финтех-стартап Revolut миллиардер Сторонский отказался от гражданства России

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Revolut

Миллиардер Николай Сторонский, основатель британского финтех-стартапа Revolut, отказался от гражданства России. Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на сообщение представителя компании Revolut.

«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — сказал собеседник агентства.

Во второй половине апреля сообщалось, что ряд бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне санкций США, Британии и Евросоюза (ЕС) попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами. В их числе был и Сторонский.

Затем в апреле стало известно, что основатель финтех-компании Revolut возглавил список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 год. Тогда состояние предпринимателя оценили в $7,1 млрд. За год он разбогател на $5,9 млрд.

В феврале 2020 года британская газета The Telegraph написала, что в России появился новый долларовый миллиардер. Речь шла о Сторонском. Тогда он закончил очередной раунд по привлечению инвестиций, после чего оценка его компании возросла до $6 млрд.

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