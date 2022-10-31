«Ведомости»: Решетников допустил, что инфляция по итогам года будет ниже прогноза Минэка

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил газете «Ведомости» в кулуарах XV Веронского евразийского экономического форума в Баку, что темпы инфляции в стране сейчас ниже целевых.

Он отметил, что по итогам 2022 года инфляция может оказаться ниже прогноза Минэка, который на текущий момент сохраняется на уровне 12,4%.

Решетников также добавил, что дефляция в России прекратилась, в первую очередь, из-за исчерпания сезонных факторов.

В свою очередь президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай» заявил, что инфляция в

России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8–2,9%.

Ранее Решетников отметил, что адаптация российской экономики к новым условиям происходит быстрее запланированного, и в конце 2022 года в квартальном выражении перейдет к росту.