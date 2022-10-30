Саудовская Аравия решила объявить тендеры на разведку пяти месторождений в 2023 году

Саудовская Аравия собирается объявить тендеры, чтобы провести разведывательные работы на пяти месторождениях руды, меди, цинка, свинца и железа в 2023 году. Об этом сообщается на сайте министерства промышленности и минеральных ресурсов королевства.

Речь идет о месторождениях Бир Умк, Джебаль Идсас, Умм Хадид, Джебаль Сахабия и Ар-Ридания. В объявленных тендерах смогут принять участие, как местные, так и международные организации.

В министерстве отметили, что в 2021 году страна привлекла свыше $8 млрд иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. При этом к 2030 году в планах у Саудовской Аравии привлечь еще $170 млрд.

В ведомстве указали, что подобные инициативы являются частью программы, которая была принята в 2016 году на фоне падения цен на нефть. Причем основной целью программы является диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.

8 октября агентство Bloomberg сообщило, что в Нидерландах есть месторождение газа с запасами на $1 трлн, которых хватит на замену поставок из России. Речь идет о Гронингенском месторождении газа, объемов которого достаточно, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое поступало в Европу из России через Германию.

До этого в Британии решили ускорить разработку газовых месторождений в Северном море ради улучшения энергобезопасности страны.