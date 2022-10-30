«Аэрофлот» открыл продажи билетов, перейдя на новую систему бронирования

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» закончила переход на новую систему бронирования и открыла продажи билетов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Переход на новую систему бронирования и регистрации завершен, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов», — отметили в публикации.

В пресс-релизе отметили, что пассажирам стал доступен официальный сайт, а также контакт-центр и офисы собственных продаж, туристические и онлайн-агенты готовы к обслуживанию клиентов.

В компании указали, что программа лояльности «Аэрофлот Бонус» работает без изменений. Все накопленные мили будут полностью начислены. При этом все также продолжается адаптация новой системы, поэтому часть услуг все еще будет недоступна.

27 октября в материалах компании сообщалось, что «Аэрофлот» в третьем квартале увеличил перевозки пассажиров внутри РФ на четверть, до 6,94 млн пассажиров. При этом общий пассажиропоток за квартал вырос на 5,5%, до почти 8 млн человек.

До этого «Аэрофлот» с 26 октября решил временно приостановить онлайн-регистрацию на свои рейсы из-за проведения технических работ. В компании пояснили, что зарегистрироваться на рейс можно будет в аэропорту вылета.