Suomenmaa: перспективы экономики Финляндии в настоящее время плачевнее, чем год назад

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Global Look Press

Индекс доверия к экономике Финляндии со стороны местных потребителей по итогам октября составил -17,6 и немного снизился в сравнении с показателем прошлого месяца. В сентябре планка была на уровне -18,3 и установила анти-рекорд за всю историю ведения статистики с 1995 года, сообщает газета Suomenmaa.

«Перспективы экономики Финляндии сейчас куда плачевнее, чем год назад — тогда индекс доверия составлял 2,7. В феврале нынешнего года, еще до начала боевых действий на Украине, этот показатель составлял 0,5», — говорится в материале.

По словам директора Ассоциации финских предпринимателей Сами Пакаринена, в настоящее время темпы экономического роста Финляндии сошли на нет. В различных отраслях производства наблюдается застой.

«В экономике Финляндии сейчас застой. Пока тяжело сказать, сколько он продлится и насколько серьезным будет», — заключил Пакаринен.

Во многом экономический спад связан с отсутствием желания у местного населения тратить денежные средства на товары и продукцию долгосрочного пользования. Меньшая покупательская активность граждан обусловлена высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители из-за усиления энергетического кризиса.

«В настоящее время у потребителей рекордно мало желания тратить деньги на долгосрочные покупки. Нынешние времена считаются худшими для совершения покупок, чем когда-либо раньше. Желание финнов приобрести квартиру упало ниже среднестатистического уровня», — сообщается в статье.

1 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о переходе страны на «военную экономику» из-за кризиса. В подобных условиях государству требуются исключительные меры для стабилизации ситуации, в том числе возможное введение предельных цен на электроэнергию.

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