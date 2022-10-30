Минфин призвал россиян отказываться от дебетовых карт с овердрафтом из-за высоких процентов

Ставки по овердрафтам (краткосрочный заем по дебетовой карте, который позволяет быстро получить недостающую сумму без предварительного согласования с банком) в ряде случаев являются более высокими в сравнении с процентами по кредитным картам. По этой причине россиянам следует, по возможности, отказываться от пользования подобными кредитными продуктами. Слова эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко приводит агентство «Прайм».

«За пользование средствами овердрафта необходимо платить, при этом стоимость такого кредитного продукта выше ставки потребительского кредитования и сопоставима со ставками по кредитным картам или выше», — заявила Дайнеко.

По ее словам, дополнительным минусом пользование краткосрочными займами по дебетовым картам является ежедневная комиссия. Чем больше потребитель тратит денежных средств овердрафта, тем выше ее размер. В итоге пользование такими банковскими продуктами нередко усложняет финансовое положение клиентов.

«Этот кредитный продукт нельзя приравнивать к кредитной карте и сэкономить на льготном периоде не получится. Поэтому дебетовая карта с овердрафтом — лишь удобная альтернатива краткосрочному займу <....> Затягивание с погашением долга по овердрафту — это неизбежные расходы по ежедневной комиссии за пользование, а также повышение риска штрафных санкций», — заключила она.

28 августа аналитики «Скоринг бюро» представили статистические данные, согласно которым по итогам июля российские банки нарастили на четверть (25%) выдачи дебетовых карт с овердрафтами. Этот показатель увеличился к концу второго месяца лета на 26,3% — до максимальных с марта 2020 года 30 тысяч карт.