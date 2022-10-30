Economist: высокая инфляция застала врасплох страны Запада, которые ошиблись в прогнозах

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Francois Lenoir/Reuters

Высокая инфляция застала многие государства Запада врасплох. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The Economist.

Издание подчеркивает, что отказ инфляции уходить поражает западные страны все больше.

В публикации отмечается, что подобная ситуация произошла из-за ошибочных прогнозов Международного валютного фонда и Федеральной резервной системы Соединенных Штатов в декабре 2020 года.

Другой причиной издание называет сильный рост зарплат.

«Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции», — говорится в публикации.

Третьим фактором текущей ситуации являются инфляционные ожидания. Представления людей о будущем влияют на потребление и зарплатные требования. Если предположить, что недавний опыт играет серьезную роль в формировании таких убеждений, это поможет объяснить устойчивую инфляцию.

Ранее стало известно, что попытки США помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом и оказать поддержку в борьбе с растущей инфляцией в регионе приведут к проблемам в экономике европейских стран. 

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