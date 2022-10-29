Глава «Новатэка» Михельсон заявил, что «Ямал СПГ» получает больше прибыли от спотовых продаж

Спотовые продажи «Ямала СПГ» при нынешних ценах на газ приносят проекту больше всего прибыли, чем все прочие контракты. Об этом на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, передает «Прайм».

«Так как творятся ненормальные цены, то конечно, очень большая доходность за них получается. Эти 16,5 миллиона тонн доходы приносят чуть меньше, чем те 4 миллиона на спотовом рынке», — отметил Михельсон.

По его словам, компании легче всего выживать, когда происходят ценовые аномалии. Если 16,5 млн тонн законтрактованы, то все дополнительные объемы добычи ушли на спотовый рынок и там доходность выше.

Он добавил, что ранее многие страны Европы заявляли, что хотят работать на спотовом рынке, отказываясь от долгосрочных контрактов. Кроме того, они вскоре вообще хотели отказаться от ископаемого топлива.

24 сентября «Коммерсант», ссылаясь на источники, писал, что правительство может поднять налог на прибыль для производителей сжиженного природного газа (СПГ) до 32% в период с 2023 по 2025 год ради покрытия дефицита бюджета.