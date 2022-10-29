Forbes: посредники из ЕС получают выгоду от высоких цен на газ, а не поставщики из США

Выгоду от высоких цен на газ получают европейские посредники, а не экспортеры из Штатов. Об этом пишут обозреватели Forbes.

В формировании высоких цен на газ виноваты не американские экспортеры, а посредники, штаб-квартиры которых находятся преимущественно в Европе, отметили в публикации.

По данным издания, контракты на СПГ в США формируются по-особенному, в отличие от других стран. То есть в Штатах экспортеры уже не несут ответственность за товар после его погрузки на танкер. Посредники же самостоятельно решают, за какую цену продавать газ.

Авторы статьи указали, что большинство посреднических компаний находятся в Британии, Италии, Германии, Франции и других странах.

Ранее в субботу агентство Bloomberg сообщало, что высокая прибыль России от продаж ключевых экспортных товаров, включая нефть и газ, позволила сохранить экономику страны в условиях действия масштабных международных санкций.

До этого глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что снижение цен на газ в Европе — это временное явление, и стоимость топлива в зимнем сезоне поднимется и сохранится на высоком уровне. По его словам, падение цен на газ, которое наблюдается в последние месяцы, стало результатом необычайно теплого октября и задержкой старта отопительного сезона, а также значительных поставок СПГ в Европу.