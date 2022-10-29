Египет решил выдавать новым инвесторам «золотые лицензии» для упрощения ввода проектов

Египет будет выдавать новым инвесторам «золотые лицензии» в течение трех месяцев, которые будут упрощать запуск новых проектов. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, передает информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».

«Золотая лицензия» предназначена для всех, кто подаст заявку в течение трех месяцев . Если дела пойдут хорошо, и мы обнаружим обнадеживающие достижения, то можем подумать о продлении еще на три месяца», — отметил глава Египта.

По его словам, Египет открывает дверь перед новыми инвесторами полностью для того, что страна устремилась вперед.

В публикации отметили, что «золотая лицензия» уменьшает возможные бюрократические усилия инвесторов, избавляя их от необходимости получать всевозможные разрешения из десятка органов и ведомств. При этом лицензия помогает лишь в запуске новых проектов.

17 сентября официальный представитель министерства нефти и минеральных ресурсов Египта Хамди Абдель Азиз заявил, что Каир в течение двух лет планирует привлечь в нефтегазовый сектор экономики страны инвестиции на сумму, примерно, $8 млрд. По его словам, за последние восемь лет власти Египта подписали более 100 соглашений в нефтегазовой отрасли на сумму $22 млрд. Абдель Азиз подчеркнул, что Каир открыт для сотрудничества в нефтегазовой сфере для иностранных компаний.