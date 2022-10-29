Депутат Госдумы Морозов назвал неприемлемыми предварительные условия разморозки средств РФ

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил РИА Новости, что любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы.

«Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания неприемлемы», — сказал он.

Депутат отметил, что замороженные российские активы будут возвращены.

Кроме того, Морозов почеркнул, что Россия восстановит «новую» и «дружественную России» Украину.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы Российской Федерации объемом €300 млрд необходимо удерживать в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России.

Он напомнил, что Киев требовал эти средства для восстановления.

Рейндерс уточнил, что в рамках антироссийских санкций в Европейском союзе «было заморожено имущество 90 человек, более €17 млрд в 7 государствах, €2,2 млрд из них — в ФРГ.