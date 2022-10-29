Депутат Госдумы Морозов назвал неприемлемыми предварительные условия разморозки средств РФ

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил РИА Новости, что любые предварительные условия размораживания средств России неприемлемы.

«Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания неприемлемы», — сказал он.

Депутат отметил, что замороженные российские активы будут возвращены.

Кроме того, Морозов почеркнул, что Россия восстановит «новую» и «дружественную России» Украину.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы Российской Федерации объемом €300 млрд необходимо удерживать в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России.

Он напомнил, что Киев требовал эти средства для восстановления.

Рейндерс уточнил, что в рамках антироссийских санкций в Европейском союзе «было заморожено имущество 90 человек, более €17 млрд в 7 государствах, €2,2 млрд из них — в ФРГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть