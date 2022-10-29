DPA: более половины населения Германии считают инфляцию главной угрозой

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

57% жителей Германии на первое место среди угроз поставили темпы инфляции в стране. Об этом сообщает агентство DPA, опубликовавшее опрос компании McKinsey.

Отмечается, в опросе приняли участие 1 тыс. человек.

По данным агентства, конфликт на Украине назвали главной угрозой 18% респондентов, изменения климата — 6% опрошенных, пандемию COVID-19 — 3% немцев, принявших участие в опросе.

При этом 60% опрошенных признались, что вынуждены экономить электроэнергию дома, 16% респондентов рассказали, что им пришлось отменить отпуск. Также более половины немцев — 53% — планируют делать меньше покупок на Рождество, 12% жителей ФРГ планируют вовсе отказаться от подарков.

Согласно официальным предварительным данным, инфляция по итогам октября в Германии ускорилась до 10,4%. В первую очередь показатель растет из-за увеличения цен на энергоносители.

Ранее эксперты из Немецкого института экономических исследований (DIW) объявили о начале рецессии в ФРГ. Аналитики отметили, что с июля по сентябрь 2022 года относительно апреля — июня ВВП Германии сократился на 0,2%. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что экономика Германии «уже скатилась в рецессию».

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