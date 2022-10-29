Болгария и Греция перешли на импорт сжиженного природного газа из России в октябре

В октябре Греция приостановила импорт российского природного газа, а Болгария прекратила перекупать его у других трейдеров. Вместо этого эти страны перешли к закупкам сжиженного топлива (СПГ) от «Газпрома», сообщает издание EA Daily со ссылкой на статистические данные платформы операторов газотранспортной системы Евросоюза ENTSOG.

«В начале октября в Греции разгрузился танкер «Великий Новгород». Он доставил первый груз с нового комплекса СПГ «Портовая» в Балтийском море. Тот принадлежит «Газпрому». Газовоз мог доставить на терминал «Ревитуса» до 100 млн кубометров», — говорится в материале.

По данным ICIS, покупателем тогда выступила греческая компания Mytilineos S.A. В свою очередь, Болгария во втором месяце осени импортировала российский СПГ с помощью реверсных поставок из Греции, а также по Трансадриатическому газопроводу и интерконнектору IGB.

«Реверсные поставки газа из Греции в Болгарию через измерительный пункт «Сидирокастрон/Кулата», по которому идет российский газ, составляют в октябре 2,4 млн кубометров в сутки <....> Через Трансадриатический газопровод и интерконнектор IGB «Булгаргаз» получает ежесуточно 3,3 млн кубометров, 2,7 млн кубометров из которых поступают в хранилище «Чирен», — сообщается в статье.

24 октября в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество в 2023 году. К середине сентября 2022-го поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.