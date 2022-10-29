Спыну согласился с Путиным, что контракт с «Газпромом» был заключен на молдавских условиях

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что контракт компании «Молдовагаз» с «Газпромом» на поставки топлива был заключен на условиях Кишинева. Слова вице-премьера республики Андрея Спыну приводит телеканал TV8.

Во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о своей просьбе главе «Газпрома» Алексею Миллеру «пойти навстречу» молдавской стороне в вопросе контрактного ценообразования. Тот с ним не согласился, но прислушался к мнению президента.

«Тогда (осенью 2021 года — «Газета.Ru») нам удалось получить хороший контракт, и он у нас есть. И формула, которая была в контракте, предложена нами, потому что «Газпром» настаивал на рыночной цене», — заявил Спыну.

При этом он уточнил, что в сентябре и октябре текущего года было предложено сменить схему расчета цены, но «Газпром» не согласился пойти на этот шаг. В этом месяце Молдавия получила запрашиваемый объем газа, но ее предупредили, что в любой момент подача может быть остановлена в случае невыплаты обязательных платежей в срок.

28 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 обвинил российский энергохолдинг «Газпром» в нарушении действующего долгосрочного контракта с республикой на поставки топлива. По его словам, за последнее время компания сократила экспорт газораспределительному предприятию «Молдовагаз». Теперь Кишинев намерен подать иск в арбитражный суд на российского поставщика.

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