Набиуллина предупредила о рисках траншевой ипотеки на первичном рынке недвижимости

Практика по выдаче траншевой ипотеки для граждан, при которой платежи на первом этапе могут составлять всего один рубль в месяц, является рискованной как для покупателей жилья, так и для застройщиков. Слова главы Центробанка России (ЦБ) Эльвиры Нибиуллиной приводит РБК.

«Первый риск касается самого застройщика — это возможное подорожание проектного финансирования. При траншевой ипотеке на эскроу-счет будет поступать меньшая сумма: только первоначальный взнос и символический транш. Эскроу-счет будет наполняться медленнее, чем при обычной ипотеке», — заявила Набиуллина.

Второй риск, по словам главы ЦБ, связан с влиянием траншевой ипотеки на дальнейший рост цен на жилье. Все большее количество граждан будет покупать недвижимость в целях инвестирования.

«В расчете на рост цен на жилье люди, компании могут вкладываться в жилье для последующей перепродажи. В результате может возникнуть инвестиционный навес. Это может способствовать инфлированию цен на жилье и еще больше усилить разрыв между динамикой цен на первичном и вторичном рынке», — пояснила Набиуллина.

Третьим риском являются риски увеличения недобросовестной продажи жилья в кредит. Такая практика называется мисселингом.

«Люди будут естественным образом реагировать на низкую стоимость обслуживания кредита в первый период, пока жилье не сдано в эксплуатацию, и не полностью отдавать себе отчет о будущей стоимости обслуживания», — заключила она.

26 октября аналитики компании Frank RG представили статистические данные, согласно которым по итогам сентября размер ипотечных кредитов в России сократился третий месяц подряд. Средний объем за первый месяц осени упал на 2% в сравнении с августом и составил 3,7 млн рублей.