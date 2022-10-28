Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о самостоятельном обеспечении страны газом

Венгрия может самостоятельно обеспечить себя газом благодаря контрактам с российской стороной, при этом у западных стран нет такой возможности. Об этом, выступая в утренней программе Kossuth Rádió, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Венгрия может обеспечить себя газом, а Запад – нет. При этом антироссийские санкции отрицательно повлияли на экономику Европы», — отметил Орбан.

По его словам, Венгрия не будет участвовать в совместных закупках газа, которые ранее были предложены Еврокомиссией. При этом участие в этом механизме должно быть лишь на добровольной, а не обязательной основе.

Он добавил, что Венгрия будет покупать газ самостоятельно, не ожидая, пока это могут сделать другие страны.

26 октября руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен.

До этого Сийярто обвинил Еврокомиссию в попытке «хитрить» с поставками газа. Он напомнил, что на минувшей неделе лидеры стран ЕС на совещании в Брюсселе задали четкое направление Еврокомиссии. А именно, меры не должны распространяться на долгосрочные контракты по газу.