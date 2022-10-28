NI: власть доллара в мире оказалась под угрозой из-за антироссийских санкций

Господствующее положение доллара в мире будет уменьшаться, так как все больше стран стали активно выражать недовольство из-за антироссийских санкций. Об этом заявил в колонке для The National Interest старший научный сотрудник Кристиан Уитон.

«Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой», — отметил Уитон.

По его словам, Китай уже принимает шаги, которые позволят уменьшить влияние финансовых санкций. В частности, Пекин уже уменьшил запасы американских облигаций, несмотря на постоянное накопление долларов. Кроме того, Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива решили не присоединяться к антироссийским санкциям США.

Он добавил, что часть российских банков уже могут переводить средства и выдавать кредиты в юанях, минуя SWIFT, которым используется большинство банков. При этом все это пока что малая часть того, во что может вылиться эта ситуация. Вполне вероятно, что в будущем может быть больше альтернатив для финансовых операций без участия доллара, что впоследствии снизит мировой спрос на него.

В середине октября главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что роль доллара и евро в мировой экономике будет стремительно снижаться в ближайшие месяцы на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.