WSJ: в США сработал мощнейший индикатор приближающейся рецессии

В США заработал самый мощный индикатор, который сигнализирует о приближающейся рецессии. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Инверсия кривой доходности в США резко пошла вниз, что вызвало беспокойство в экономике. Речь идет об индексе term spread, который показывает разницу между доходностями эталонных длинных – десятилетних, и коротких – трехмесячных облигаций. То есть разница доходностей между этими показателями стала отрицательной впервые с марта 2020 года, когда был период активной фазы пандемии коронавируса.

В публикации отметили, что этот индекс к 18 октября оказался на отметке в минус 0,03 процентных пункта. После чего на один день этот показатель вышел в плюс, но уже 25 октября снова ушел в минус. При этом аналитики посчитали, что такие данные говорят о наступлении рецессии в США в течение года.

По данным издания, такие показатели всегда были тревожным звонком перед каждым кризисом в США. При этом такая ситуация сложилась из-за роста госдолга Штатов, жесткой политики ФРС и геополитики.

19 октября один из богатейших людей на планете с состоянием в $171 млрд (по данным Fordes от апреля 2022 года) Джефф Безос предупредил о наступлении сложных времен в американской экономике. По мнению основателя компании Amazon, пришла пора «задраивать люки».