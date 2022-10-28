Финский производитель шин Nokian продает свой бизнес в России

Финский производитель шин Nokian Tyres продает свой бизнес в России ПАО «Татнефть», сообщает пресс-служба компании.

Стоимость сделки оценивается примерно в €400 млн. В компании уточнили, что на финальную цену покупки повлияют денежные резервы и объем оборотных средств, а также курсы евро и рубля.

Закрытие сделки требует одобрения российских властей и выполнения ряда других условий, что вызывает неопределенность, в частности, по срокам реализации соглашения. В заявлении компании подчеркивается, что ее уход с российского рынка окажет «значительное влияние на финансовые показатели» производителя.

«Прекращение импорта шин из России негативно повлияет на продажи, особенно в Центральной Европе, в течение следующих двух-трех лет», — отметили в пресс-службе.

Nokian Tyres объявила о своем решении покинуть российский рынок в июне 2022 года.

Производитель работает в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин Nokian Tyres для легковых автомобилей были произведены в России, а на бизнес-направление в России и Азии приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres, говорится в релизе компании.