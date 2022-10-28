Набиуллина сообщила о продолжении работы по замороженным активам России

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Банк России

Работа по замороженным активам России продолжается. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-коференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. 28 октября Банк России оставил ее неизменной – на уровне 7,5% годовых.

«Работа по замороженным активам России сложная, но она ведется», — заявила Набиуллина.

Дополнительные комментарии глава ЦБ назвала преждевременными.

«Я уже не раз говорила, что это достаточно сложная работа. Дополнительные комментарии, наверно, сейчас давать преждевременно», — уточнила Набиуллина.

Ранее председатель Банка России объяснила, что решение сохранить ключевую ставку является «сбалансированным». При принятии решения о ставке регулятор учитывал возможный рост цен в декабре, подчеркнула она.

Уровень ключевой ставки в 7,5% годовых был установлен на заседании совета директоров Банка России 16 сентября. В 2021 году ЦБ сначала последовательно повышал ставку, с марта перешел к ее снижению. С марта по сентябрь ставка упала на 12,5 процентных пункта с 20% годовых в марте.

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