Банк России улучшил прогноз по ВВП в 2022 году, прогнозируя спад до 3,5%

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Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП России на текущий год, теперь прогнозируется сокращение на 3-3,5%. Об этом сообщается на официальном сайте российского регулятора.

По данным ЦБ, экономика РФ перейдет к росту уже во втором полугодии 2023 года.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0-3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0) — (-1,0)%», — уточняют в Банке России.

Также отмечается, что в 2024–2025 годах ВВП страны продолжит расти на 1,5-2,5% каждый год.

При этом в предыдущем прогнозе ЦБ РФ закладывал сокращение российской экономики в нынешнем году на 4-6%.

Ранее Банк России информировал, что объем наличных денег в обращении снизился в стране впервые с 21 сентября. На 24 октября кредитные организации вернули регулятору наличности на сумму 28,8 млрд рублей.

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