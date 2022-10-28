Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Ключевая ставка осталась неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое решение принял Центробанк 28 октября по итогам заседания совета директоров. Банк России объяснил свое решение тем, что текущие темпы роста цен остаются достаточно низкими, а инфляционные ожидания бизнеса и населения — повышенными.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», назвали решение регулятора ожидаемым.

«Нейтральное решение продиктовано сохранением высокой неопределенности, в том числе и в геополитической сфере. Она не позволяет ЦБ продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, то есть снижения ключевой ставки. Инфляция остается ключевым фактором для регулятора при определении уровня ключевой ставки», — отметил начальник отдела структурированных продуктов Зенит Private Banking банка «Зенит» Гельды Союнов.

С начала октября цены выросли на 0,08%, с начала года – 10,66%, сообщали ранее в «Национальном рейтинговом агентстве».

Представители агентства прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. «Помимо цен, выросли инфляционные ожидания населения и бизнеса», — объясняли свой прогноз представители НРА.

Сохранение ставки неизменной допускали также в финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» и РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В прошлом году ЦБ последовательно повышал ключевую ставку. Цикл ее увеличения начался в марте 2021 года с 4,25% годовых. 11 февраля 2022 года Банк России увеличил показатель на 1 п.п., до 9,5%. Затем регулятор поднял ее сразу до 20% на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на уровне 20% годовых. 10 апреля 2022 года стартовал цикл снижения ключевой ставки. Тогда ЦБ уменьшил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%. 26 мая ключевая ставка была снижена до 11% годовых. 22 июля – до 9,5%. 16 сентября ЦБ уменьшил ставку до 7,5% годовых.