NielsenIQ: производители товаров повседневного спроса испугались экономных покупателей

Доля руководителей российского ретейла и производителей товаров повседневного спроса, которые ожидают роста бизнеса, за год сократилась с 77% до 50% из-за опасений роста числа экономных покупателей. О таких результатах опроса сообщила компания NielsenIQ, которая занимается измерением онлайн-продаж, написала газета «Коммерсантъ».

Исследование проводили среди топ-менеджеров российских FMCG-компаний (продавцы и производители товаров повседневного спроса). 88% респондентов назвали основным поводом для беспокойства сокращение потребительских доходов. Во второй половине сентября пресс-служба банка России опубликовала информацию, согласно которой россияне после начала частичной мобилизации в стране начали еще больше экономить на повседневных вещах и отказываться от необязательных трат, например развлечений или такси.

39% участников исследования отметили негативное влияние на бизнес военных действий на Украине и новой волны западных санкций. Снижения оборотов своих компаний на 2–5% в 2022 году ожидает 10% опрошенных, падение более чем на 5% прогнозируют 17% топ-менеджеров, еще 22% ждут сохранения бизнеса на прежнем уровне.

В начале октября президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин заявил, что больнее всего экономический кризис ударил не по бедному населению, а по среднему классу. По его словам, по товарам-индикаторам, которые скупаются быстрее всего, можно определить потребительскую панику среди бедных. Однако сейчас такое население не впадает в паническое состояние.

В конце сентября издание РБК со ссылкой на данные исследования «Платформы ОФД» написало, что в августе россияне больше экономили на покупке непродовольственных товаров и техники и чаще ходили за продуктами.