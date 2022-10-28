Маск прокомментировал покупку Twitter словами «птица на свободе»

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Kacper Pempel/Illustration/Reuters

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал покупку Twitter словами «птица на свободе». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Птица на свободе», — написал Маск.

Логотипом платформы является белая птица на голубом фоне, а название Twitter происходит от английского глагола to tweet — щебетать.

Ранее сообщалось, что прежнее руководство Twitter покинуло штаб-квартиру компании, а Илон Маск официально стал ее владельцем. Предприниматель планировал купить компанию в апреле, но в июле отозвал свое предложение. В октябре Маск решил завершить сделку и купил Twitter.

До этого Маск также публиковал в своем Twitter-аккаунте видео, где заходит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках. При этом Маск не сообщил, что именно он планировал делать с ней.

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