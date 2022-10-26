Bloomberg: миграция россиян могла спровоцировать рост инфляции в Казахстане и Грузии

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Россияне, которые выехали из страны в Грузию и Казахстан, могли спровоцировать рост потребительских цен в этих странах. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что на этот факт указывает рост инфляции, который был зафиксирован Нацбанком Казахстана. При этом влияние ситуации с переездом россиян, скорее всего, будет продолжаться не так долго. Однако это ситуация все равно повлияет на инфляционные ожидания. В сентябре годовая инфляция в Казахстане выросла с 16% до 18%.

По данным агентства, в Грузии инфляция стала снижаться после пиковых майских показателей, однако она снова ускорилась в сентябре, до 11,5%. Однако Центробанк Грузии 26 октября решил не менять размер ключевой ставки, оставив ее на уровне 11%.

Авторы публикации указали, что инфляционный рост в соседних от России странах будет мимолетным, так как большинство россиян, либо переезжают в другие страны, либо возвращаются обратно на родину.

Ранее в среду японское издание Nihon Keizai сообщило, что попытки США помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом и оказать поддержку в борьбе с растущей инфляцией в регионе приведут к проблемам в экономике европейских стран.

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