Bloomberg: Европе нужно срочно решать проблему с газом, не полагаясь на погоду

Теплая погода в Европе может привести к снижению цен на газ, что уменьшит ощущение безотлагательности решения проблемы с газом. Об этом в своей авторской колонке для агентства Bloomberg написал Джон Эйнгер.

«Из-за импорта СПГ и необычайно теплой погоды в ЕС образовался избыток газа. Стимул действовать быстро исчез, и сейчас никто не знает, сможет ли Европа ввести потолок цен на газ. Кроме того, Евросоюз (ЕС) до сих пор не может договориться, что означает ценовой потолок», — отметил Эйнгер.

По его словам, европейские министры в июле смогли сотворить чудо и всего за шесть дней договорились о снижении спроса на газ. Однако после этого страны ЕС стали отставать от намеченного графика и уже практически нет шансов на то, что какие-либо важные меры будут приняты к зиме.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы могут не успеть решить проблему высокой стоимости топлива к наступлению зимнего сезона. В агентстве напомнили, что во время своей последней экстренной встречи 25 октября министры энергетики ЕС назначили на 24 ноября новый финальный срок, чтобы согласовать решения по борьбе с энергетическим кризисом.