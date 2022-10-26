ЦБ в третьем квартале выявил меньше фальшивых купюр, чем в аналогичном периоде 2021 года

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В банковской системе России в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года выявили вдвое меньше поддельных рублей, чем в аналогичный период 2021 года. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«В III квартале 2022 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 4 516 поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,72 % меньше, чем в III квартале 2021 года (8 981)», — сказано в сообщении российского Центробанка.

Во второй половине июля пресс-служба регулятора сообщила, что Центробанк во втором квартале (апрель — июнь) 2022 года выявил на 27% меньше поддельных купюр, чем за аналогичный период 2021 года.

В июле специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук сказал, что россиянам следует соблюдать четыре правила, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков.

Ранее 26 октября сообщалось, что в Москве неизвестные ограбили банкомат с помощью фальшивых купюр.

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