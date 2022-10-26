Минфин Украины: для покрытия дефицита бюджета нужны внешние займы в размере $38 млрд

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Для покрытия дефицита украинского бюджета нужны внешние займы в размере $38 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 миллиардов долларов США. Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов относительно обеспечения Украины во внешнем финансировании для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета», — пишет Марченко.

По его словам, Украине необходимо сохранять экономическую устойчивость во время боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для покрытия дефицита бюджета Украины в 2023 году Запад должен выделить стране $38 млрд.

Он признал, что это большая сумма, однако, по его мнению, Запад с этим справится. Он указал на возможности Международного валютного фонда и других финансовых организаций.

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