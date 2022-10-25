Kyodo: Saibu Gas заключила контракт на поставку СПГ с новым оператором «Сахалин-2»

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Японская энергетическая компания Saibu Gas заключила контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2». Об этом написало агентство Kyodo со ссылкой на сообщение осведомленного источника.

Ранее контракты с новым оператором подписали японские Kyushu Electric Power, Tokyo Gas, Tohoku Electric Power.

Новым оператором проекта «Сахалин-2» стала компания ООО «Сахалинская энергия». Ее зарегистрировали в Южно-Сахалинске 5 августа.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

Во второй половине сентября коммерческий директор компании «Сахалинская энергия» Андрей Охоткин сказал, что предприятие смогло перезаключить практически все долгосрочные контракты на поставки СПГ с покупателями. По его словам, увеличивать закупки СПГ, в том числе и российского, будет Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Таиланд.

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