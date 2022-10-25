Зампред Сбера рассказал об индустрии телефонного вымогательства на Украине

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что на Украине существует целая индустрия телефонного вымогательства. По его словам, столицей украинского телефонного мошенничества стал Днепропетровск.

«Телефонное мошенничество, к сожалению, на сегодняшний день процветает. Количество колл-центров на конец 2021 года достигало около трех тысяч. Столицей этого телефонного мошенничества стал город Днепропетровск. По нашей оценке, не менее 30 процентов взрослого населения города активно участвовало в телефонном мошенничестве. Колл-центры фактически в этом городе в пике составляло не менее тысячи, даже 1100. В какой-то период они даже стали конкурировать друг с другом», — сказал он.

Кузнецов отметил, что там есть система подготовки кадров, реклама, обучение, курсы, а также снабжение.

«На сегодняшний день одним из колл-центров, который мы детально изучили в городе Бердянске после того как освободили этот город и передали нам оборудование, которое было обнаружено в этом колл-центре. Доходы его составляли около 300 миллионов в год, одного колл-центра», — отметил зампред правления Сбера.

Кузнецов подчеркнул, что у России есть вся необходимая инфраструктура, чтобы успешно противостоять даже такому большому кибердавлению на граждан страны.

«Надо уметь координировать свои усилия, надо вовремя принимать решения на законадательном уровне. Я знаю, что этим занимаются наши коллеги депутаты. Главное – очень хорошо разбираться в инструментах, которые работают против насыразил уверенность в наличии всей необходимой инфраструктуры для противостояния даже такому большому кибердавлению на граждан России», — сказал он.