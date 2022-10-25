Эксперт Шапкин предостерег от покупок алкоголя ушедших с рынка брендов из-за риска контрафакта

Россиянам следует, по возможности, не покупать алкоголь покинувших рынок брендов, на прилавках может оказаться контрафактная продукция. Слова руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина приводит «Лента.ру».

По мнению отраслевого эксперта, вопрос легализации параллельного импорта алкоголя постепенно теряет свою актуальность из-за появления на рынке альтернативных брендов.

«Не стоит покупать алкогольную продукцию брендов, которые ушли с российского рынка, потому что на прилавках могут быть подделки. Если на прилавках российских магазинов не будет привычных зарубежных брендов виски, текилы, джина или коньяка, никакой катастрофы не произойдет», — заявил Шапкин.

По его словам, в обозримом будущем можно ожидать появления на российском алкогольном рынке новых игроков. В том числе — из стран Евросоюза.

«Место ушедших брендов либо займут бренды, которые уже здесь производят, либо будет завозиться продукция от тех же самых европейских производителей, но других, которые пока не присутствуют на нашем рынке», — заключил Шапкин.

25 октября «Известия» со ссылкой на текст письма организации «Деловая Россия» сообщили о решении крупных производителей спиртосодержащих напитков обратиться к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не допустить легализацию параллельного импорта спиртных напитков. Компании указали на возросшие риски ввоза в страну контрафактной продукции.