В Эстонии оценили перспективы введения потолка цен на газ в зоне ЕС

Министр экономики Эстонии Сиккут: Совет ЕС вряд ли согласует потолок цен на газ 25 октября

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Vasily Fedosenko/Reuters

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут заявила, что министры энергетики стран Евросоюза вряд ли согласуют введение потолка цен на газ на встрече 25 октября, передает ТАСС.

По ее мнению, окончательное решение по этому вопросу будет принято «в конце месяца», но не 25 октября, и тогда, когда станет понятно, пройден пик цен на данный вид топлива или нет.

Сиккут также указала, что Эстония готова была принять данное решение уже сегодня, но вряд ли его поддержали бы остальные члены сообщества. Она утверждает, что введение ограничений поставит под угрозу обеспечение поставок в Евросоюз. В этом году европейским странам удалось накопить запасы газа благодаря импорту российского газа, однако в следующем году ЕС не придется полагаться на поставки из РФ. Введение потолка цен может привести к «полному физическому прекращению поставок газа» по всем каналам, отметила эстонский министр.

Ранее в сентябре министры энергетики 15 стран-членов ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения. 25 октября министры энергетики стран ЕС должны обсудить введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в частности установить более высокую цену для экспорта электроэнергии, чем для ее продажи на внутреннем рынке в сообществе.

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