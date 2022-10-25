Правительство может выделить 50 млрд рублей на развитие арендного жилья на Дальнем Востоке

Правительство может выделить 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на развитие арендного жилья на Дальнем Востоке. Эти деньги планируется предоставить госкомпании «ДОМ.РФ» до конца 2023 года, сообщается на портале regulation.gov.ru.

Соответствующий проект постановления правительства разместили для общественного обсуждения.

«Правительство Российской Федерации постановляет Министерству финансов Российской Федерации предоставить за счет средств Фонда национального благосостояния заем акционерному обществу «ДОМ.РФ» по частям (траншами) на основании договоров займа, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и акционерным обществом «ДОМ.РФ», — говорится в документе.

Процентная ставка по займу должна составить 0,1% годовых. Вернуть средства «ДОМ.РФ» должен будет через 20 лет. При этом компания вправе досрочно возвратить сумму полностью или частично.

Предполагается, что до конца 2023 года «ДОМ.РФ» направит выделенные из ФНБ деньги на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости Дальнего Востока. На объектах сделают меблировку и оснастят их бытовой техникой.

На эти деньги также могут быть куплены паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят объекты недвижимости под аренду. Предполагаемыми собственниками таких объектов могут стать молодые специалисты или студенты.

21 октября аналитики сервиса «Авито Недвижимость» представили статистические данные, согласно которым по итогам третьего квартала в России средняя ставка долгосрочной аренды жилья выросла на 15%. В среднем аренда квартир выросла в цене до 23 тыс. рублей в месяц.