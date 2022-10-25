В Киеве рассчитывают получать в месяц в качестве бюджетной помощи $4–5 млрд

Советник Зеленского: Украина рассчитывает получать в месяц $4–5 млрд бюджетной помощи

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РИА «Новости»

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от $4 млрд до $5 млрд. Об этом он сказал в беседе с германской редакционной группой Funke.

«Нам нужно от 4 до 5 млрд долларов для нашего бюджета каждый месяц», — сказал советник главы государства.

По его словам, в Киеве считают, что ФРГ в 2023 году может давать в месяц «примерно по 500 млн долларов».

«От ЕС в целом мы ожидаем около 2 млрд долларов ежемесячно», — продолжил Роднянский.

Он добавил, что «государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен в ближайшее время выделить Украине макрофинансовую помощь в размере €2 млрд.

До этого газета Financial Times написала, что Украина требует от Европейского союза более стабильной финансовой поддержки для поддержания работы правительства в связи с тем, что из обещанных €9 млрд ЕС пока предоставил Киеву только €1 млрд.

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