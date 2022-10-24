Финская VR Group сократила железнодорожный трафик с Россией на 65%

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Железнодорожный оператор из Финляндии VR Group на конец сентября 2022 года прекратил 65% железнодорожных грузоперевозок с Россией. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

В компании ожидают полного прекращения грузоперевозок с российской стороной в 2022 году. Некоторую часть потерь объемов перевозок в восточном направлении компенсируют наращиванием спроса внутри страны.

В пресс-службе организации добавили, что в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года объемы грузовых перевозок финской компании снизились на 20% относительно прошлого года.

В марте сообщалось, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) прекратила отправку грузов в направлении Финляндии. Уточнялось, что на фоне санкций железнодорожная компания VR Group уведомила РЖД о невозможности приема грузовых поездов.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных денежных средств.

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