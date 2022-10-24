Financial Times: экономика Великобритании вошла в состояние рецессии в октябре 2022 года

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Экономика Соединенного Королевства вступила в октябре в фазу рецессии из-за высоких цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на данные компании S&P.

Отмечается, что индекс деловой активности Великобритании в октябре снизился на два пункта по сравнению с месяцем ранее и составил 47,1 пункта. Это стало самым низким значением данного показателя за два года.

Аналитики S&P добавили, что показатель британской деловой активности три месяца подряд находится на уровне ниже 50 пунктов, что позволяет говорить о рецессии.

Во второй половине сентября пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Ранее 24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P написало, что экономика еврозоны сократится на 0,2% из-за негативных последствий ускорения инфляции и столкнется с рецессией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть